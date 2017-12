calcio

Palermo, ecco il report odierno

Doppia seduta d'allenamento per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato contro il Venezia.

Doppia seduta d'allenamento per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato contro il Venezia. Questa mattina, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco i rosanero hanno svolto lavori di forza in palestra dopo i consueti esercizi di attivazione. La seduta è stata conclusa da sprint.

Nel pomeriggio, invece, Nestorovski e compagni dopo i lavori di attivazione hanno svolto torelli seguiti da esercitazioni tecnico-tattiche. La seduta è stata conclusa da partite su porzione ridotta del terreno di gioco. Pawel Dawidowicz ha svolto una parte del lavoro col gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato e sottoponendosi alle cure dei fisioterapisti. A seguito di un risentimento muscolare al flessore della gamba destra, Aljaz Struna oggi si è sottoposto a trattamento fisioterapico. Riatletizzazione e fisioterapia per Norbert Balogh, cure dei fisioterapisti per Gaetano Monachello e Gabriele Rolando. Assenti Luca Fiordilino ed Antonino La Gumina impegnati con la B Italia.

In seguito alla lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, il giocatore Ivaylo Chochev è stato operato in data odierna dal Dott. Ferdinando Battistella alla Clinica San Gaudenzio di Novara. L'intervento è perfettamente riuscito e per la giornata di domani è previsto il rientro in città del calciatore che dal 14° giorno avvierà la riatletizzazione con rientro in gruppo previsto dal 21° giorno.

I rosanero torneranno in campo nella giornata di domani.

