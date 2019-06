iscrizione Serie B

Palermo, ecco le ultime sull'iscrizione *VIDEO*

Per l'iscrizione al prossimo campionato di serie B si fanno passi avanti, il dg Lucchesi: ''Fiducioso e sereno dopo l'assemblea di oggi''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2019 - 18:22:50 Letto 366 volte

Per l’iscrizione al prossimo campionato di serie B si fanno passi avanti ma al momento non è stato ancora definito tutto l’iter.

Dopo l’assemblea dei soci apertasi il 18 giugno, il Palermo ha rilasciato un comunicato della Sporting Network per comunicare che la stessa viene aggiornata e proseguirà il 21 giugno.

Di seguito il comunicato:

“La Sporting Network S.r.l. rende noto che: – la Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 17.06.2019 ha comunicato di prestare il proprio consenso alla piena legittimazione dell’attuale nuova proprietà ed organo amministrativo dell’U.S. Città di Palermo S.p.a. ; – si sono pertanto regolarmente tenute le assemblee ordinarie delle società Palermo Football Club S.p.a e U.S. Città di Palermo S.p.a. in cui è stato dato atto degli ingenti versamenti e pagamenti a tutt’oggi effettuati dall’attuale azionista unico, nonché degli ulteriori in corso d’esecuzione volti alla graduale riduzione della debitoria, significativamente verso il Fisco ed enti contributivi; – le assemblee sono state pertanto aggiornate in prosecuzione al 21.06.2019 per la definitiva rendicontazione e produzione della documentazione tecnica e contabile da inviare alla Lega B al fine di assicurare la puntuale iscrizione del Club calcistico al prossimo Campionato 2019/2020″.

Successivamente sono arrivate le dichiarazioni dei dirigenti rosanero. In primis il presidente Alessandro Albanese: “Se la città può stare serena? Mi vedete sereno? Entro venerdì contiamo di avere tutte le carte a posto per completare l’iscrizione al prossimo campionato. E se non sarà venerdì lo faremo entro la scadenza di lunedì. Siamo sereni”.

Parla anche il dg Lucchesi, anche lui fiducioso e sereno dopo l’assemblea di oggi: “Ci stiamo portando avanti, stiamo lavorando. Immissione di capitali? In parte è già stata fatta ma non fate parlare di soldi a me. I tifosi stanno tranquilli come siamo tranquilli noi. La Covisoc ci ha comunicato quali sono i parametri economico finanziari a cui devono attenersi le società calcistiche, a noi manca ancora qualcosa come manca a quasi tutte le squadre italiane. Ci sono poi altri adempimenti che … non si “vedono”, e anche su questi stiamo lavorando. Domani sarò all’assemblea di Lega e porterò avanti il lavoro, soprattutto sulle posizioni in uscita, ho tanta voglia di dedicarmi al mercato”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!