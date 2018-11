Palermo Calcio

Palermo, effetto Stellone super

di Marco Gullą | Pubblicata il: 14/11/2018 - 12:04:53 Letto 454 volte

Un solo mese sulla panchina del Palermo a Roberto Stellone per convincere tutti. I rosanero hanno vinto cinque delle sei partite con il tecnico romano, pareggiandone una. Sono 16 i punti conquistati dopo la sconfitta di Brescia e il primo posto in classifica è il giusto premio per la squadra che si è fatta subito contagiare dalle idee di Stellone.

La mano dell’allenatore si è vista in molti aspetti, come quello tattico, ma il cambio radicale rispetto alla gestione Tedino è stato a livello mentale. Dei 12 gol fatti da quando Stellone siede sulla panchina rosanero, infatti, sei sono arrivati negli ultimi cinque minuti di gioco (escluso il tempo di recupero). Intanto il Palermo, considerata la sosta, avrà giorni in più per ricaricare le batterie in attesa del match clou di venerdì 23 novembre contro il Verona. Si candida per una maglia da titolare Puscas che ha già fatto accendere le prime sirene di mercato, l’attaccante rosanero ha però dichiarato di voler restare ancora a Palermo

