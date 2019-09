Palermo eliminato dalla coppa Italia

Coppa Italia

Pubblicata il: 11/09/2019

La cronaca: ampio turnover per Pergolizzi che cambia cinque uomini rispetto al match vinto contro il San Tommaso, esordio dal primo minuto per Ficarrotta. Pochi tifosi presenti, curva sud e gradinata sono chiuse. In tutto circa 1500 spettatori. Primo vero squillo all’11’ palla in mezzo ma Langella non riesce ad indirizzare di testa la palla in porta. Rosanero che iniziano a rodare. 15’ Biancavilla vicino al gol, grande azione di Viglianisi che sfugge alla marcatura di un avversario e conclude in porta, palla di poco alta. Santana e Rizzo Pinna provano a scambiarsi spesso la posizione e a non dare punti di riferimento al Biancavilla che è comunque ben messo in campo. 21’ ospiti avanti: grandissimo gol di Marcellino che da fuori area fa partire un tracciante che non da’ scampo a Fellani. Un grandissimo gol, simile a quello realizzato dal San Tommaso domenica scorsa, 0-1. Il Palermo prova a reagire, 24’ clamoroso errore di Rizzo Pinna sotto porta. Grande palla di Ficarrotta che mette in mezzo una palla solo da spingere in rete ma il numero dieci rosanero fallisce in maniera clamorosa da due passi sparando alto al volo. 41’ occasione Palermo: Ambro da posizione defilata calcia di destro ma il portiere avversario riesce a respingere con i piedi e salva lo score.

Ripresa, entrano Doda e Martinelli al posto di Vaccaro e Rizzo Pinna. 48’ arriva il pari del Palermo: cross liftato e perfetto dall’out di sinistra di Martinelli per Santana che indossa i panni del centravanti e di testa mette alle spalle del portiere del Biancavilla, 1-1. 51’ la squadra di Pergolizzi accelera alla ricerca del vantaggio, Biancavilla che non riesce ad uscire dalla sua metacampo. Partita “maschia” le due squadre onorano il match con grinta e determinazione. Pergolizzi mette dentro Lucera. 78’ gran palla di Martinelli per Ficarrotta, il palermitano prende la mira ma tira in curva, grande occasione per i rosanero. 83’ palo esterno di Corsino che servito da Lucera mira all’angolino ma il palo salva il portiere ospite. Finisce 1–1, ai rigori vince il Biancavilla.

