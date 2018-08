esposto

Palermo, esposto contro Parma e Ceravolo

Continua il caso Parma: la società di viale del Fante chiede chiarezza sul ''fatto strano'' della mancata ispezione dei tabulati del cellulare di Ceravolo, dichiarato smarrito il giorno dell'audizione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2018 - 10:55:23 Letto 399 volte

Con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, il Palermo "comunica di aver incaricato il proprio ufficio legale di presentare un esposto alle autorità competenti per chiarire il fatto strano che, in merito all'inchiesta sul Parma, non siano stati visionati i tabulati del cellulare scomparso del calciatore Fabio Ceravolo".

Nell'ambito del caso Parma sui messaggi inviati alla vigilia della partita contro lo Spezia, il giocatore si era detto disponibile a mostrare il suo cellulare alla procura federale, ma il giorno dell'audizione ha presentato denuncia di smarrimento del telefono.

