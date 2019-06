Palermo, Foschi ormai pronto all'addio

addio Rino Foschi

Rivoluzione inziata in casa rosanero. Dopo il cambio di allenatore, Rino Foschi si ritrova sempre più ai margini del progetto Palermo 2.0.

La rivoluzione rosanero e’ già iniziata. Con la presentazione di Pasquale Marino e’ stato piazzato il primo mattoncino di un Palermo nuovo, un Palermo 2.0 che come ha detto Fabrizio Lucchesi non dovrà commettere gli stessi errori degli anni addietro. Il “progetto Marino” nel segno del calcio propositivo e del 4-3-3 prevede non il rilancio immediato, bensì una programmazione a medio termine, così come indicato dal suo contratto biennale.

Sempre più ai margini invece Rino Foschi, che dopo l’annuncio del nuovo allenatore (scelto da Lucchesi) ha definito la cessione di Posavec all’Hajduk Spalato per 200 mila euro e ha poi lasciato la sede senza partecipare alla presentazione del tecnico. Il suo addio però potrebbe non essere ancora formalizzato: la sua posizione viene definita “in sospeso”, anche perché non c’è accordo sulla risoluzione consensuale e in caso di esonero il Palermo sarebbe tenuto a garantirgli un anno di stipendio, fino al giugno 2020. Nei prossimi giorni sarà deciso dove effettuare il ritiro prestazione, insomma il Palermo inizia a muoversi in vista della prossima stagione.

