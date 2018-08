calcio

Palermo fuori dalla Coppa, 2-1 a Cagliari

Palermo che perde a Cagliari 2-1 e saluta la Coppa Italia. Palermo fuori dalla coppa Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/08/2018 - 22:37:18 Letto 410 volte

Palermo che perde a Cagliari 2-1 e saluta la Coppa Italia. Palermo fuori dalla coppa Italia.

La cronaca: Tedino punta sulla coppia Nestorovski-Balogh, trequartisti Trajkovski; il Cagliari punta su Pavoletti e Farias. Gara molto equilibrata nelle prime battute, il Palermo se la gioca ad armi pari. Prima occasione però per i sardi, firmata Pavoletti: tacco di Barella per Castro e passaggio per l’attaccante che tira con il mancino, conclusione sporca che Brignoli riesce a bloccare. Il Palermo risponde subito: conclusione dal limite di Jajalo che costringe Cragno all’intervento, Balogh sulla respinta calcia fuori dallo specchio. Il Cagliari insiste e gioca meglio, Palermo che si difende e non riesce ad uscire dalla propria area, così arriva il gol dei sardi con Pavoletti che approfitta di un tiro di Cigarini deviato e corregge in rete da pochi passi. Il Palermo non reagisce ed e’ sempre il Cagliari a fare la partita, al 37’ Brignoli rischia tantissimo su un rinvio ma Farias non ne approfitta e commette fallo in attacco.

Ripresa, Palermo che parte forte, al 48’ azione sulla destra, Nestorovski entra in area e tira sul primo palo, miracolo di Cragno. Il pari però arriva su rigore dopo un fallo su Trajkovski, a segnare il gol dell’1-1 dal dischetto e’ Nestorovski. Il Cagliari torna immediatamente all’attacco e di piede Brignoli respinge la conclusione di Farias. Regna l’equilibrio con le due squadre che non riescono a trovare tanti spazi. Il Palermo prova a graffiare ma al 73’ crolla ancora: dopo alcune mischie, cross di Lykogiannis per Pavoletti sulla sinistra, l’attaccante viene lasciato completamente solo e a tu per tu con Brignoli lo batte con un tunnel da distanza ravvicinata, 2-1. Il Palermo nel finale sfiora il pari prima con Rajkovic e poi con Nestorovski ma lo score non cambia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!