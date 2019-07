Palermo

Palermo, giorni contati per la rifondazione

Il sindaco Leoluca Orlando dopo avere ufficializzato il bando per acquisire il nuovo titolo del Palermo Calcio, attenderą che arrivino le richieste per poi scegliere la nuova proprietą.

Per il Palermo quella di ieri e’ stato l’ultimo giorno di vita calcistica. Arkus Nerwork però continua a difendersi e replica così alla bocciatura del consiglio federale che significa esclusione dalla B e quindi fallimento.

“Proseguiamo con i ricorsi nei successivi gradi e, da ultimo, in sede amministrativa - ha detto Salvatore Tuttolomondo - Attendiamo ufficialita' del provvedimento non ancora sin'ora notificato, per opportune valutazioni”. Insomma una resa non dichiarata incomprensibile.

Ma il sindaco Leoluca Orlando ha già accelerato e ieri dopo avere ufficializzato il bando per acquisire il nuovo titolo del Palermo Calcio, attenderà che arrivino le richieste per poi scegliere la nuova proprietà. richieste per acquisire il nuovo Palermo che dovranno pervenire al sindaco entro le ore 20 del 23 luglio. Poi, Orlando, deciderà nel giro dei successivi due-tre giorni con l’intenzione di non fare del Palermo un club satellite di altri imprenditori che possiedano già un club in altre categorie. Poco più di dieci giorni per trovare i soggetti giusti e presentarli alla FIGC e alla Lega Nazionale Dilettanti per l’iscrizione alla prossima Serie D. Mirri in pole, più defilato invece Ferrero.

