Palermo, giorni decisivi per il futuro

Cessioni e aumento di capitale, gli obiettivi principali della nuova dirigenza per mettere in moto la macchina rosanero.

Inizia per il Palermo una settimana clou per il futuro. Cessioni e aumento di capitale, gli obiettivi principali della nuova dirigenza per mettere in moto la macchina rosanero.

Oggi cda per stabilire appunto l’aumento di capitale che servirà poi all’iscrizione al prossimo campionato, entro il 24 giugno. Insomma servono soldi e subito. Ma l’altra vicenda spinosa che riguarda il Palermo è quella legata al futuro di Rino Foschi. Le parti restano distanti sulle modalità di risoluzione dell’accordo: Foschi non intende cedere sull’anno di contratto che scade il 30 giugno 2020, mentre la nuova gestione non intende esonerarlo perché in tal caso sarebbe costretto a garantirgli lo stipendio. Si va avanti senza ancora una soluzione.

Ma il Palermo ha bisogno di fare cassa e in vetrina ha messo i big, come Nestorovski, Puscas e Brignoli. Fare cassa per poi pareggiare i debiti, insomma non sarà un mercato altisonante per il club che sta prima pensando ad appianare la situazione debitoria e finanziaria. Intanto nei prossimi giorni sarà stabilita anche la località dove effettuare il ritiro prestagionale.

