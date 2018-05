palermo calcio

Palermo, gli ultras puntano il dito contro arbitri e Parma

Gli ultras del Palermo non ci stanno e puntano il dito contro la classe arbitrale e contro il Parma.

Gli ultras del Palermo non ci stanno e puntano il dito contro la classe arbitrale e contro il Parma. I tifosi rosanero hanno inviato una lettera-esposto ai vertici del calcio italiano, manifestando tutte le loro “perplessità” in merito ad alcune decisioni arbitrali che hanno riguardato proprio il club ducale. Nella lettera si evidenziano alcuni degli episodi più eclatanti registrati nell’attuale campionato di Serie B, e si pongono all’attenzione dei soggetti destinatari della missiva al fine di avviare un’indagine.

Di seguito il testo integrale:

“La “Curva Nord Ultras Palermo 1900”, con sede in Palermo Via U. Giordano n°8, espone e chiede quanto segue.

Premesso

-Che nel corso del presente campionato di serie B si sono verificati numerosi episodi di errori arbitrali soprattutto in relazione alle partite disputate dal Parma F.C.;

-Che i suddetti episodi hanno oggettivamente avvantaggiato la suddetta società;

-Che, pertanto, la posizione in classifica del Parma F.C. è frutto anche di tali decisioni arbitrali;

-Che in particolare qui di seguito si segnalano analiticamente alcuni episodi;

Giornata 2 – Novara Parma 0-1

– 21’ I tempo: gol 0-1 rete sia viziata da una posizione di fuorigioco, con un calciatore ducale (in offside) che disturba la visuale del portiere.

– 5’ e 33’ II tempo: mancano due rigori al Novara, il primo per un pestone in area, il secondo abbastanza netto per trattenuta su calcio d’angolo. oltre al danno, la beffa: al Novara Calcio è stata comminata una multa per le proteste dei tifosi all’indirizzo della quaterna.

Giornata 15 – Parma Ascoli 4-0

– 77’ espulsione di Addae per un fallo su Scavone neanche da giallo, successivamente L’Ascoli in 10 si guadagna un rigore con Santini, Lucarelli solo ammonito per fallo da ultimo uomo.

Giornata 17 – Parma Pro Vercelli 3-0

– Gol annullato ai piemontesi nel primo tempo per posizione dubbia;

– Rosso diretto a Konatè nel secondo tempo, da cui scaturisce l’1-0.

Giornata 19 – Parma Cesena 0-0

– Finale pieno di proteste da parte del Cesena, quando l’arbitro assegna inspiegabilmente 5 minuti di recupero.

Giornata 29 – Parma Palermo 3-2

– 23’ I tempo: sul passaggio proveniente dalla sinistra, Nestorovski anticipa Lucarelli che non trova l’impatto col pallone atterrando il capitano, rigore non fischiato;

– 31’ I tempo: sugli sviluppi di una punizione per il Parma, l’arbitro Marinelli dopo la segnalazione di fuorigioco da parte dell’assistente, alza il braccio prima del tiro di Calaiò per poi convalidare la rete;

– 38’ I tempo: Munari entra in area di rigore dalla destra, non c’è contatto con Rajkovic. Calcio di rigore concesso dall’arbitro Marinelli.

Giornata 39- Parma Ternana 2-0

Parma che tra l’altro ha confermato di essere molto forte in attacco e di essere anche “fortunato” con gli arbitri: la Ternana si lamenta (giustamente) per un gol annullato a Piovaccari per presunto fallo sul portiere e per la mancata espulsione di Ciciretti per un fallo molto simile a quello dell’interista Vecino su Mandzukic;

– Che alla luce delle superiori considerazioni la classifica attuale risulta falsata con evidente violazione dei principi di correttezza, regolarità e trasparenza di svolgimento del campionato;

– Che tali episodi possono essere considerati come collegati anche alle designazioni arbitrali;

– Anche sotto tale aspetto appare non opportuna la scelta di designare quale arbitro della gara Palermo/Pescara lo stesso che nella precedente giornata aveva fatto parte del team arbitrale della contestata gara Parma/Palermo (32° giornata);

– Che tutto quanto rappresentato appare meritevole di una attenta e lucida analisi da parte di tutti i soggetti preposti alla vigilanza delle regole sportive e dei principi correttezza nonché, al regolare svolgimento del campionato di serie B, quali elementi imprescindibilidello Sport in generale e del Calcio in particolare;

– Che gli effetti dei superiori episodi e delle conseguenziali considerazioni e doglianze hanno ingentissime ripercussioni anche economiche non solo per le finanze dei club sportivi danneggiati ma anche sul sistema delle scommesse, a danno degli scommettitori.

Considerato

Che non è più tollerabile che le decisioni arbitrali risultino adottate in favore del Parma Calcio,

si chiede che:

1. i soggetti destinatari della presente, ognuno per le rispettive competenze;

2. adottino, preventivamente alle designazioni arbitrali alle gare del campionato di serie B di interesse del Parma Calcio , le valutazioni più opportuneal fine di scongiurare il pericolo del ripetersi di episodi analoghi;

3. Procedano senza indugio a valutare quanto sinora accaduto e sopra illustrato, adottando se del caso ogni opportuno provvedimento;

4. Procedano per le prossime partite del Parma Calcio a porre in essere tutte le attività necessarie per assicurare il corretto svolgimento del campionato”.

