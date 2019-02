crowdfunding Palermo

Palermo, i Mirri pensano ad una soluzione per il club

La Damir sta lavorando sul sistema di crowdfunding: l'obiettivo è quello di coinvolgere tifosi, commercianti, imprenditori e politici.

“Nuova società, si corre contro il tempo”, questo il titolo dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport secondo cui la Damir sta lavorando sul sistema di crowdfunding (un finanziamento collettivo per sostenere la società) per raccogliere la somma necessaria al pagamento degli stipendi di marzo. La due diligence, che sarà affidata all’ex amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola non è ancora cominiciata a causa di un ritardo nell’invio della documentazione da parte del Palermo ma la Damir non vuole restare ferma.

Ecco perchè l’idea del crowdfunding: l’obiettivo è quello di coinvolgere tifosi, commercianti, imprenditori e politici. Non si tratta di un vero e proprio azionariato popolare ma di un meccanismo di contributi a fronte di ricompense e benefit sia per i piccoli sostenitori che per le aziende potenzialmente coinvolte. Si tratta ancora soltanto di un’idea che andrà perfezionata nei prossimi giorni e comunque sempre in attesa di novità dalle trattative con gli importanti imprenditori italiani e americani. Il tempo stringe e il Palermo deve trovare una soluzione.

