Palermo: il Cittadella sbanca il Barbera

Pesante sconfitta per il Palermo che perde 0-3 con il Cittadella.

La cronaca del match: Tedino conferma il 3-5-1-1 con Embalo a supporto di Nestorovski, si rivede Aleesami dal primo minuto, Cittadella con Strizzolo e Kouame. Palermo subito all’arrembaggio alla ricerca del vantaggio, Cittadella che si affida alle ripartenze. Al 7’ ci prova Chochev con un diagonale che però muore a lato senza impensierire Alfonso. Al 14’ plastica la parata di Posavec sulla punizione di Chiaretti, intervento efficace. I rosa rispondono con Embalo che da ottima posizione, affrontato da un difensore, non riesce a correggere in porta una palla messa in mezzo da Nestororvski. Ritmi alti, la gara è godibile, il Palermo sfrutta la corsia di sinistra con Embalo e Aleesami che si sovrappongono spesso, i veneti però quando ripartono mettono sempre paura alla difesa rosanero. Al 43’ il Cittadella la sblocca, grande movimento in area di Kouame che fa secco Szyminski e batte con un bel diagonale Posavec.

Ripresa, il Palermo cerca di reagire ma è il Cittadella a giocare meglio in contropiede. Tedino mette dentro Coronado al posto di Jajalo. Mancano idee alla formazione rosanero, il Cittadella attacca gli spazi e gioca anche un buon calcio. Entra anche Trajkovski al posto di Embalo. Al 65’ i veneti raddoppiano, Schenetti conclude in porta, tiro non irresistibile, solita indecisione di Posavec che respinge sui piedi di Strizzolo che corregge in rete da due passi, 0-2. Il Palermo attacca senza bussola, nessuno accende la manovra, Nestorovski non vede palla. Nel finale Salvi confeziona il tris con una bordata dalla distanza e palla che termina all’angolino, 0-3 e rosa al tappeto.

