Palermo, imminente cessione a York

Ormai questione di giorni e poi il Palermo avrà una nuova proprietà.

Ormai questione di giorni e poi il Palermo avrà una nuova proprietà. Il club rosanero lavora con York Capital per la stesura del contratto preliminare nel giro di pochi giorni. Una settimana circa, dopodiché potrà scattare il countdown per portare a termine la trattativa con il gruppo statunitense. Contatti che si sono intensificati tra mercoledì e giovedì, proprio in previsione di un affare imminente, con un closing ancora da fissare. L’obiettivo è quello di giungere al passaggio di proprietà in tempo per le scadenze previste dalla Covisoc. Le alternative sono tenute in piedi per non lasciare nulla al caso, come dimostra l’incontro con Macaione e il gruppo Arkus Network, che però è abbastanza indietro nella trattativa.

“Ho fiducia nel gruppo americano - ha detto Rino Foschi - Vuole investire in questa realtà importante. Vedere una nuova proprietà forte e salire in Serie A sarebbe il colpo più grosso della mia carriera. Io lo spero”.

Intanto il Palermo domani scenderà in campo a Benevento, rosanero che devono anche guardare i risultati di Brescia e Levce. Stellone punterà sul 4-3-1-2,

In avanti Nestorovski e Puscas, con Falletti sulla trequarti. Pirrello in difesa sostituirà lo squalificato Bellusci.

