allenamento con 2500 tifosi

Palermo, in 2500 al Barbera per i rosanero *VIDEO*

Gli uomini di Stellone si sono allenati al Barbera davanti a 2500 tifosi che hanno incitato la squadra in vista della sfida contro il Cosenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2019 - 17:56:29 Letto 339 volte

Il Palermo abbraccia il popolo rosanero. Gli uomini di Stellone si sono allenati al Barbera davanti a 2500 tifosi che hanno incitato la squadra in vista della sfida contro il Cosenza, in programma sabato 30 marzo, alle ore 15, allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, e dello sprint finale del campionato.

Ad assistere all’allenamento, durato circa un’ora e mezza, c’erano anche il presidente del Palermo, Rino Foschi, che nella giornata di ieri ha incontrato una delegazione della squadra, l’amministratore delegato, Daniela De Angeli, e il responsabile del settore giovanile, Sandro Porchia.

I tifosi hanno cantato per tutto il rempo, cercando di caricare la squadra che in campo ha fatto le ultime prove in vista della trasferta di Cosenza. Stellone ha insistito sul 4-4-2 con Fiordilino largo a destra, mentre in attacco si va verso la coppia Nestorovski – Moreo, con un turno di riposo per Puscas.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!