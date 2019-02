caos Palermo

Palermo in alto mare e la Lega di B vuole i soldi

Il Palermo calcio è alla deriva, tra accuse e dimissioni, il club praticamente è nelle mani di nessuno.

06/02/2019

Caos, nessuna certezza e una strada ormai imboccata che porta solo al fallimento. Il Palermo calcio è alla deriva, tra accuse e dimissioni, il club praticamente è nelle mani di nessuno. Ieri le dimissioni degli inglesi Richardson e Treacy e successivamente il comunicato d’accusa di Facile, poi però sparito dopo due ore. Una situazione in evoluzione.

Alla finestra, però, c’è anche la Lega di Serie B e non si tratta solo della documentazione relativa alla cessione. La lega infatti attende un pagamento con scadenza immediata relativo ad un saldo negativo in camera di compensazione, il meccanismo della Figc sulle operazioni di mercato della stagione in corso. Nel frattempo il rischio che le dimissioni di John Treacy vanifichino l’arrivo entro le prossime 48 ore dei primi 3 milioni di Alyssa, avrebbe anche spinto l’avvocato Bettini (legale vicino a Zamparini) a riattivare i contatti con altri soggetti precedentemente in trattativa con l’ex patron, dal gruppo americano a Follieri, che avrebbe avuto un contatto con Facile ma poi ha annullato il proprio viaggio in Sicilia.

Sul campo il Palermo si prepara per la prossima gara di campionato che sarà quella di sabato a Perugia. Un altro esame insidioso e tosto per la squadra di Stellone.

