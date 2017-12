calcio

Palermo, in dubbio Nestorovski?

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro il Venezia

di Marco Gullą | Pubblicata il: 30/11/2017 - 23:30:12 Letto 1120 volte

Seduta d'allenamento mattutina per il Palermo, che ha proseguito oggi il percorso d'avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro il Venezia. I rosanero hanno svolto, al ''Tenente Onorato'' di Boccadifalco, i consueti lavori di attivazione seguiti da un'esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da tiri in porta da posizione ravvicinata. Antonino La Gumina ha lavorato con i compagni.

Lavoro differenziato programmato e fisioterapia per Ilija Nestorovski ed Aljaz Struna, riatletizzazione e fisioterapia per Norbert Balogh. Cure dei fisioterapisti, infine, per Giuseppe Bellusci, Ivaylo Chochev, Mato Jajalo e Gaetano Monachello. Assente, in permesso concordato con la Società, Gabriele Rolando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!