Palermo, inizia la campagna abbonamenti

Inizia la campagna abbonamenti del nuovo Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/08/2019 - 14:42:08 Letto 361 volte

Grande entusiasmo per l’inizio della campagna abbonamenti del nuovo Palermo. Oggi, alla vigilia di ferragosto, inizia la fase di rinnovo per tutti i settori (tranne la Curva Sud Superiore e la Gradinata Superiore) che durerà sino al 17 agosto.

Presenti quasi 200 persone a testimonianza del grande entusiasmo che si respira in città per l’inizio della nuova stagione. Un numero che è destinato ad aumentare nel corso della giornata. E il primo abbonato è stato proprio il presidente Dario Mirri che ha confermato il suo posto in Gradinata Inferiore. A seguirlo il comico palermitano, Salvatore Ficarra, abbonatosi nella Tribuna Sostenitori.

