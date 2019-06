iscrizione campionato

Palermo, iscrizione in dubbio. Rosanero rischiano per una mail arrivata in ritardo

╚ ancora in dubbio l'iscrizione del club di Viale del Fante al prossimo campionato di Serie B.

È ancora in dubbio l’iscrizione del club di Viale del Fante al prossimo campionato di Serie B: la società rosanero – come dichiarato dal direttore finanziario di Arkus Network Salvatore Tuttolomondo ai microfoni della stampa presente al ‘Renzo Barbera’ -, afferma di avere regolarmente rispettato i termini nel presentare la documentazione, nonostante i numerosi problemi e i mille dubbi sorti nel corso delle scorse ore.

Secondo la Lega di Serie B, ci sarebbe una PEC del Palermo giunta nei termini, ma non prodotta dall’agenzia Deloitte. Dunque, sarebbe necessaria una certificazione per verificare che la documentazione sia in regola con la normativa federale, o meno.

Nel frattempo, il club rosanero ha comunicato sul proprio sito di riferimento che alle ore 10.30 presso la sala stampa dello Stadio “Renzo Barbera”, si terrà l’attesissima conferenza stampa della nuova proprietà.

Lo ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando apprendendo della possibile mancata iscrizione del Palermo Calcio al campionato: "La città e i tifosi hanno il diritto di sapere cosa sta succedendo e le ragioni della eventuale mancata iscrizione al campionato di calcio di serie B. È una situazione di grande confusione alla quale speravamo di non dovere più assistere soprattutto dopo che il Comune aveva dato anche rassicurazioni sulla disponibilità dello stadio "Barbera". Ci auguriamo che questa confusione non si trasformi in una ennesima beffa e in un ennesimo danno per il calcio a Palermo."

Le dichiarazioni dei parlamentari nazionali di Palermo del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica. “La situazione del Palermo Calcio è clamorosa e ha gettato nello sconforto migliaia di tifosi. Da una parte la nuova proprietà sostiene di aver formalizzato l’iscrizione al campionato di Serie B, ma dall’altra, la Lega Serie B non ha dato alcuna evidenza e non ha confermato il regolare invio della documentazione da parte del club entro i tempi stabiliti. Siamo in apprensione per le sorti del principale club calcistico siciliano e per le conseguenze che subirà l’indotto economico a causa di una eventuale mancata iscrizione. Sul piano sportivo sarebbe un dramma, con il Palermo Calcio che non parteciperebbe a nessun campionato calcistico per una stagione, per non parlare dei milioni di euro che la città di Palermo perderebbe con conseguente perdita di tanti posti di lavoro. Esprimiamo infine solidarietà verso i giornalisti aggrediti ieri sera allo stadio da frange violente del tifo organizzato a cui è stato impedito di svolgere il proprio lavoro. Auspichiamo che il club rosanero riesca a iscriversi regolarmente al campionato di Serie B e che la nuova proprietà dimostri solidità economica e serietà nel rispetto della piazza, dei creditori, dei tifosi e di tutti gli attori coinvolti”.

