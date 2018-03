le dichiarazioni di Giammarva

Palermo, istanza rigettata, Giammarva esulta *INTERVISTA*

Il presidente Giovanni Giammarva commenta il rigetto da parte del Tribunale dell’istanza di fallimento presentata dalla Procura...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 29/03/2018 - 17:15:07 Letto 349 volte

Il presidente Giovanni Giammarva commenta il rigetto da parte del Tribunale dell’istanza di fallimento presentata dalla Procura, richiamando tutti a concentrare le energie sull’obiettivo della promozione in Serie A.

“A seguito del provvedimento del Tribunale fallimentare di Palermo, la Società esprime soddisfazione per l’esito positivo del giudizio che ha confermato nelle motivazioni che la situazione del Palermo Calcio si è progressivamente evoluta sino a consentire la collocazione della Società in prossimità dei valori massimi raggiunti da Società del settore, come Juventus, Roma ed Inter. Da oggi le nostre energie potranno concentrarsi sull’importante obiettivo della promozione in Serie A”.

Ti potrebbe interessare? Il Palermo Calcio č salvo, istanza rigettata

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!