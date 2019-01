cessione del Palermo

Palermo, la cessione è tutto un bluff?

''Spunta un mister X legato a Zamparini'', i retroscena legati alla cessione del Palermo.

“Spunta un mister X legato a Zamparini”. Questo quello che scrive Repubblica Palermo, che approfondisce i retroscena legati alla cessione del Palermo. Il nome del “faccendiere” sarebbe quello di Corrado Coen, coinvolto in alcuni casi di bancarotta: ci sarebbe anche lui dietro le manovre che hanno portato ad organizzare il closing nell’ottica di una profonda ristrutturazione aziendale.

Nell’articolo si racconta come Coen sia stato in contatto con Zamparini già da luglio e sarebbe lui l’uomo che unisce Zamparini ai maltesi del fondo Abalone. Proprio negli uffici di Milano della Abalone si sarebbero incontrati Zamparini, James Sheehan, Belli, Facile e lo stesso Corrado Coen, il cui braccio destro sarebbe Dominic White, il presidente del fondo Eight Capital in cui figura anche John Treacy.

Il fondo maltese (già in passato partner della Financial innovations di Belli e Facile in altre operazioni) avrebbe dovuto aderire – afferma il quotidiano – all’aumento di capitale di Sport Capital, ma non avrebbe avuto la liquidità sufficiente per raggiungere nell’immediato la cifra dei 15 milioni, sottoscritta poi attraverso un prestito obbligazionario e sottoscrivendo alcune tranche di bond della stessa Eight Capital.

Il quotidiano rilancia e conferma poi le proprie perplessità sull’operazione di cessione del club, mentre alcuni dipendenti del club rosanero (che nei giorni scorsi avrebbero ricevuto lo stipendio in ritardo) starebbero organizzando una delegazione per incontrare il sindaco Orlando in merito alla situazione del club.

