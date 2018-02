Palermo calcio

Palermo, la difesa mette ansia in attesa del Foggia

Mister Tedino alle prese con il rebus difesa in vista del delicato posticipo di lunedì sera contro il Foggia

07/02/2018

In attesa di sapere quale impatto avrà con la serie B italiana l’ex Standard Liegi Corentin Fiore, neo acquisto al mercato di gennaio, e se l’esperto Rajkovic ha recuperato appieno dal lungo infortunio che lo ha tenuto fuori dal rettangolo verde per un anno, l’intero ambiente rosanero, ancora sotto shock per la dura lezione patita contro l’Empoli, volgendo lo sguardo al reparto arretrato si augura fortemente di non dovere rimpiangere la dipartita di Thiago Cionek, l’arcigno difensore approdato alla Spal in serie A. Saranno stati gli esperimenti in corso di partita visti al Castellani, che in particolare nella fascia destra hanno destato soltanto perplessità (con il passaggio dalla difesa a 3 a quella a 4 e l’alternanza in quella zona del campo tra Dawidowicz avanzato in mediana e Szyminski arretrato a terzino destro, dopo un inizio caotico in qualità di esterno), fatto sta che, l’ingenua espulsione con conseguente squalifica di Struna, pilastro centrale della retroguardia, indurrà mister Tedino a riflettere tanto su quale possa essere la soluzione migliore da adottare in vista del posticipo della 25^ giornata che vedrà il Palermo opposto al Foggia. Puntare sul trio Szyminski – Bellusci – Dawidowicz , soluzione inedita che però può contare su giocatori con i novanta minuti sulle gambe, o rischiare dal primo minuto uno tra il belga e il serbo? Scelta delicata e da ponderare per bene, perché l’esito del match contro i pugliesi, rinfrancati dalle due vittorie di fila (in casa della Virtus Entella e sabato scorso allo Zaccheria ai danni dell’Avellino) che gli hanno permesso di tirarsi fuori dalle secche della graduatoria, per i rosa potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale della stagione . Con il guizzante Mazzeo, bomber principe dei rossoneri autore di dieci gol, che si avvale dell’ausilio del nisseno Nicastro e di Beretta (sei realizzazioni per l’ex Lecce), oltre che di un collaudato sistema di gioco, un po’ come il Palermo la squadra allenata da Giovanni Stroppa risulta essere molto più temibile quando gioca fuori casa che non dentro: dei sette successi totali ben cinque (contro Carpi, Pro Vercelli, Ascoli, Salernitana e Virtus Entella) sono infatti stati ottenuti lontano dallo Zaccheria, che pure è uno dei campi tradizionalmente più caldi della Puglia. Di tutto ciò Tedino e i suoi ragazzi sono consapevoli, tanto da preparare con la massima concentrazione la gara, non soltanto dal punto di vista tecnico tattico quanto soprattutto da quello dell’approccio mentale. Inutile aggiungere l’importanza che avrebbe, in questo delicato momento della stagione, l’apporto del pubblico, invocato a più riprese da un po’ tutti i componenti del club; l’allenatore, il ds Lupo e Nestorovski a nome della squadra, a prescindere dall’annosa polemica tra tifosi e presidente, credono di meritare spalti più pieni: le curve a due euro e la gradinata a cinque, basteranno?

