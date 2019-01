condizioni di insolvenza

Palermo, la Procura valuta nuove situazioni di insolvenza

E mentre la Covisoc fa visita agli uffici del ''Renzo Barbera'' per fare chiarezza sul passaggio di proprietà, ''la Procura valuta nuove situazioni di insolvenza''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/01/2019 - 09:31:39 Letto 376 volte

E mentre la Covisoc fa visita agli uffici del “Renzo Barbera” per fare chiarezza sul passaggio di proprietà, «la Procura valuta nuove situazioni di insolvenza».

Dopo la conferma delle misure cautelari nei confronti di Maurizio Zamparini di qualche giorno fa, la Procura continua la sua indagine e valuta la riproposizione dell'istanza di fallimento per la società rosanero.

Stando a quanto riportato sul Giornale di Sicilia, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sta «esaminando le condizioni di insolvenza apparente, i creditori che cominciano a rumoreggiare, la ricerca affannosa di soldi per pagare gli stipendi». Una situazione molto più evidente rispetto alla prima istanza del novembre 2017.

Prima però, bisogna chiudere l'indagine per riciclaggio, per i falsi in bilancio e nelle comunicazioni della Covisoc. Nei prossimi giorni ci sarà inoltre l'interrogatorio di garanzia nei confronti di Maurizio Zamparini, che dovrà tenersi nei 10 giorni successivi alla notifica dell'ordinanza degli arresti domiciliari; a condurlo potrebbe essere il Gip di Udine, ma non si esclude che l'ex patron possa essere ascoltato a Palermo o ad Aiello del Friuli dal giudice Giocchino Scaduto.

La Cassazione, continua il quotidiano, ha inoltre cristallizzato indizi ed esigenze cautelari per la parte relativa ai falsi nei bilanci dal 2014 al 2016, per l'affare Mepal-Alyssa.

Ci sono però sequestri che la Cassazione non ha accolto e gli altri, da discutere ancora alla suprema Corte il 14 marzo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!