Palermo, ma quanti soldi versi ai procuratori?

Secondo i dati pubblicati dalla FIGC, il Palermo è la prima squadra di Serie B per commissioni versate ai procuratori sportivi...

Il Palermo, secondo i dati pubblicati dalla FIGC, è la prima squadra di Serie B per commissioni versate ai procuratori sportivi e l’ottava in assoluto in Italia contando anche le squadre della Serie A. Il dato, riguardante l’anno solare 2017, è di € 4.965.991,00, in calo (così come il trend generale) rispetto ai 6,77 milioni dell’anno solare 2016, visto anche il magro mercato in entrata di gennaio dello scorso anno. In serie cadetta il Palermo, che ha in bilancio commissioni per i vari Sunijc, Quaison, Silva oltre agli ultimi acquisti estivi, rappresenta da solo poco meno di un terzo totale (15,3 milioni) e solo altre due società possono permettersi queste uscite. L’Empoli è la società che più si avvicina al Palermo: 3.830.600,00 € sono le commissioni versate.

Anche il Pescara supera la soglia del milione di euro versato, mentre le altre sono tutte al di sotto di questa cifra. Il Cittadella, prossimo avversario dei rosanero, supera di poco i tredicimila euro, mentre il Carpi non ha versato un euro nelle tasche dei procuratori.

