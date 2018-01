Calciomercato

Palermo: Mercato in entrata quasi definito. Si tenta il tutto per tutto per Del Grosso

Ultimi tentativi del ds Fabio Lupo per apportare correttivi alla rosa del Palermo. Si tenta il tutto per tutto per l'esterno del Venezia Del Grosso

30/01/2018

Si profila una conclusione di calciomercato invernale senza sorprese in casa Palermo anche se non è detta l’ultima parola. Dopo gli acquisti mirati del belga Corentin Fiore e di Stefano Moreo dal Venezia, che vanno in parte a colmare i vuoti lasciati in difesa da Cionek, approdato alla SPAL, e da Embalo, tornato ad indossare la casacca del Brescia, le recenti difficoltà inerenti l’ingaggio di Cristiano Del Grosso (34ennesterno anch’esso in forza ai lagunari) fanno pensare che, a meno di sorprese dell’ultima ora la rosa a disposizione di mister Tedino non dovrebbe subire ulteriori modifiche.

Il condizionale tuttavia resta d’obbligo, sia perché il Cagliari, proprio sul filo di lana sta provando ad ingaggiare Andrea Rispoli, giocatore che sta recuperando da un infortunio e che la società di Viale del fante ritiene comunque incedibile, ma anche perché il ds dei siciliani, Fabio Lupo, potrebbe, proprio sul gong regalare ai tifosi un paio di correttivi utili per il prosieguo della stagione; gli ultimi nomi in tal senso, considerando ormai ridotte al lumicino le possibilità di vedere approdare in rosanero l’esperta punta del Parma Emanuele Calajò, sono quelli di Mattia Mustacchio (28), attaccante esterno che quest’anno, nel Perugia ha totalizzato 10 presenze ed un gol, e di Michelangelo Albertazzi, terzino sinistro di scuola Milan ora svincolato.

