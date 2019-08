Palermo, Mirri si presenta alla stampa e alla città

presentazione nuovo Palermo

Palermo, Mirri si presenta alla stampa e alla cittą

Il presidente Dario Mirri ha dato il via al nuovo corso del Palermo, presentando il nuovo club.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/08/2019 - 14:07:30 Letto 345 volte

"Saremo una società trasparente, aperta a tutti". Con queste parole il presidente Dario Mirri ha dato il via al nuovo corso del Palermo, presentando il nuovo club in una conferenza stampa in tribuna autorità dello stadio Barbera.

Molto emozionato Mirri all'arrivo al Barbera, poco dopo le 10, accolto dai cori dei tifosi che lo hanno ringraziato.

Mirri: "Siamo in una location non convenzionale, ma è la nostra casa (tribuna del Barbera, ndr). Lo stadio si apre alla città, ai tifosi, mai più mancanza di trasparenza. Renderemo pubblici i bilanci pur non avendone l'obbligo. Aspetto questo momento da 50 anni".

Di Piazza: "Il Palermo è un marchio che ci rappresenta all'estero. Grande onore per me rappresentare i tifosi all'estero. Il mio appoggio sarà legato alla commercializzazione. Ho sposato questo progetto perchè credo nella serietà di questa società".

