Palermo calcio

Palermo: nel laboratorio di Coccaglio si prova ad aggiustare il giocattolo

La decisione di mandare in ritiro la squadra non convince i tifosi, preoccupati che il giocattolo Palermo si sia rotto

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 19/02/2018 - 00:04:08 Letto 357 volte

C’è una lunghissima bibliografia di dichiarazioni, lontane e recenti, tra l’altro comodamente spulciabili sui giornali ma ancor più facilmente riesumabili dalla rete che dovrebbero far riflettere Zamparini, di certo conscio di non godere più della benchè minima credibilità presso la stragrande maggioranza della tifoseria rosanero. Partendo dalla classica: “l’allenatore e il direttore sportivo possono stare tranquilli, ci è stato impossibile fare mercato ma andiamo in serie A lo stesso” e continuando con :“le punte le abbiamo ma non riusciamo ad essere pericolosi come ad esempio l’Empoli” la sensazione di deja vu è forte.

Per carità, affermazioni che saranno pure fatte con assoluta onestà intellettuale, sincere, ma che ormai suonano a dir poco fastidiose per chi l’anello al naso sa di non averlo e che hanno suscitato scontate reazioni di rabbia e ilarità come dimostrano i salaci commenti riscontrabili sul web. Intanto la realtà parla di un’Empoli che gioca un calcio da marziani, toccato con mano dallo stesso Palermo che ne è stato travolto e di un Frosinone altrettanto forte, capace, dopo lo scivolone di Bari, di tornare in testa a braccetto coi toscani e a più sei dai rosanero, la cui improvvisa crisi di identità e risultati ha permesso alle inseguitrici di rifarsi sotto. Due compagini trascinate da attacchi atomici (36 i gol siglati dalla coppia toscana composta da Donnarumma e Caputo, 22 le reti portate in dote dalla coppia laziale Ciofani Ciano) e al cospetto delle quali fa impallidire l’asfittico reparto avanzato dei rosanero.

Un situazione a dir poco sconfortante, maturata dopo tre sconfitte di fila e che la società pensa di ricomporre portando la squadra in ritiro: è lì, tra le placide e ridenti colline della Franciacorta, in territorio bresciano, che da oggi Tedino e i suoi ragazzi cercheranno di organizzare la rinascita in vista della seconda trasferta di fila contro la Pro Vercelli. Un auspicio che potrà divenire realtà a patto, innanzitutto, come qualcuno ha già malignato, che lo spogliatoio non presenti crepe, perché il giocattolo che ha costruito, l’ex allenatore del Pordenone lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, lavorandoci sodo un’estate intera per creare quell’equilibrio e quella compattezza che fino alla sosta natalizia sono parsi come la vera arma segreta del Palermo.

Ricreare gli equilibri ideali significa poter disporre in tempi brevi del miglior Nestorovski e del miglior Rispoli, non a caso capitano e vice della squadra, le cui personalità in campo e fuori sono indispensabili al gruppo. Aleesami, giocatore dal quale è lecito aspettarsi sempre qualcosa di più, dovrà continuare nel suo processo di crescita (paradossalmente avvenuto in concomitanza con le ultime, disastrose uscite dei rosanero), così come sarà fondamentale che Jajalo mantenga l’ottima forma attuale e che invece a trovarla sia Chochev. Anche studiare la giusta collocazione per Coronado sarà importante; in relazione all’avversario di turno o in un modulo definitivo basta che l’estro del brasiliano sia libero di esprimersi in maniera tale da potere divenire un’ulteriore bocca di fuoco come lo fu ai tempi del Trapani.

Risolto in porta il dilemma Posavec Pomini, dalla difesa, nonostante tutto rimasta assieme a quella dello Spezia la migliore del torneo, ci si attende un livello di attenzione ancora più alto, con Struna e Bellusci a dare l’esempio. Insomma, tutti dovranno fare la loro parte (soldatini polacchi inclusi, apparsi un tantino appannati nelle ultime uscite), e dal momento che è inutile rimpiangere il Puscas o il Di Carmine di turno, le risorse per sbloccare l’attacco, numeri alla mano vero tallone d’achille, il Palermo dovrà trovarle in casa propria. Sarà pure una prospettiva che rende perplessi i tifosi ma tant’è: da Moreo, La Gumina, Trajkovski e adesso anche Balogh, assieme a quelli di Nestorovski, dovranno arrivare i gol per tornare in serie A.

