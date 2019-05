Palermo-Cittadella

Palermo, Nestorovski recupera per domani

Buone notizie dall'infermeria per il Palermo a un giorno dall'ultima giornata di campionato, un recupero importante in vista di un match che potrebbe valere la promozione.

Buone notizie dall'infermeria per il Palermo a un giorno dall’ultima giornata di campionato, in programma sabato al Barbera contro il Cittadella e che potrebbe valere la promozione in Serie A.

Nella seduta sostenuta ieri al "Tenente Onorato" di Boccadifalco, hanno lavorato regolarmente con il gruppo sia l’attaccante Ilija Nestorovski che il difensore Alessandro Salvi. Due recuperi importanti in vista di un match che potrebbe valere la promozione, anche se il secondo posto al momento è del Lecce che ha un punto di vantaggio e che sempre sabato ospiterà lo Spezia.

Nell’allenamento per i rosanero di Delio Rossi attivazione, lavoro tattico, esercitazione sulla manovra offensiva e partita in porzione ridotta del terreno di gioco. Domani allenamento a porte chiuse.

Intanto prosegue a ritmi elevati la prevendita dei biglietti per l’ultima di campionato contro il Cittadella.

