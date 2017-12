calcio

Palermo, Nestorovski via a gennaio?

Il Torino torna alla carica. Palermo č in fermento per l’istanza di fallimento presentata dalla Procura contro il club rosanero e ora le voci di mercato riguardano nuovamente il capitano...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 23/11/2017 - 15:58:29 Letto 610 volte

Il Torino torna alla carica. Palermo è in fermento per l’istanza di fallimento presentata dalla Procura contro il club rosanero e ora le voci di mercato riguardano nuovamente il capitano Ilija Nestorovski, per il quale il Torino sembra pronto a tornare alla carica.

A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano Tuttosport, con il Toro che sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti dopo l’offerta last minute da oltre 7 milioni presentata per il giocatore (che nel frattempo ha rinnovato fino al 2021) nelle ultime ore di mercato estivo.

