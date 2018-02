Palermo calcio

Palermo, niente di nuovo all'orizzonte: contro la Pro un punticino che non fa morale

Nella giornate in cui frenano le battistrada, un Palermo spuntato, appaiato dal Bari al terzo posto, non riesce ad approfittarne: con la Pro Vercelli è solo 0-0

Dopo tre sconfitte consecutive il Palermo torna a muovere la classifica. 0-0 a Vercelli e se c’era da dare un segnale incoraggiante sullo stato mentale della squadra alzi la mano chi se n'è accorto. Anzi, a dirla tutta, contro un avversario certamente più modesto del Perugia (che in terra laziale ha depredato il campo della capolista Frosinone per 3-1, mentre l’Empoli, altra battistrada riusciva nell’ultimo minuto di recupero a raddrizzare il risultato sul campo del Cittadella, per due risultati che fanno mordere le mani ai rosanero incapaci di approfittarne), forse, a livello di personalità si è fatto il passo del gambero.

Il 60% di possesso di palla in più rispetto ai piemontesi sottolinea in maniera impietosa la sterilità di un attacco che, solo in pieno recupero, con Trajkovski, riesce a far sporcare i guantoni al mai chiamato in causa Pigliacelli, bravo a deviare in corner il diagonale da sinistra del macedone. E se due minuti dopo (93’), le recriminazioni per il chiaro fallo da rigore commesso da Mammarella su Moreo non sanzionato dall’arbitro sono legittime, altrettanto motivati sono gli interrogativi che, oggi più che mai portano i tifosi a chiedersi se davvero in serie A è possibile arrivarci con questa squadra.

Un deserto assoluto il primo tempo, da una parte e dall’altra, dove anzi, a dirla tutta, qualcosa in più la fanno i padroni di casa: al 26° quando Castiglia non impatta sotto porta su imbeccata di Ghiglione, e al 39’ con la fucilata da posizione defilata di Reginaldo bloccata a fatica da Pomini. Se un giudizio è possibile dare sul Palermo, riguarda essenzialmente l’interpretazione, tutt’altro che convincente del modulo scelto da Tedino, condizionato nella scelta dell’iniziale 4-3-1-2 (in realtà, vista la collocazione defilata sulla sinistra di Coronado trattasi di un classico 4-4-2) dall’assenza dell’infortunato Aleesami. Ed è’ proprio Coronado, chiamato spesso in causa dai compagni, e con l’argento vivo addosso più che in altre occasioni ,l’elemento di maggiore spicco tra i rosa.

Il sofferto inizio di ripresa fa temere il peggio, con la Pro Vercelli capace di rendersi insidiosa nel giro di due minuti (al 4’ Bel cross di Mammarella al centro con Germano in ritardo di un soffio e al 5’ girata di Reginaldo ma tiro fiacco tra le braccia di Pomini). Al 18’, il primo squillo del Palermo, in seguito ad uno dei rarissimi sganciamenti di Sziminsky, il cui assist di testa viene deviato di poco sopra la traversa dallo stacco in bello stile di Moreo, subentrato al 10° a Coronado (che sino a quel momento, per impegno e per qualche spunto, seppur isolato, non aveva demeritato ) per cercare di dare maggiore incisività al reparto offensivo.

Con il tempo che scorre veloce, ma soprattutto con le buone notizie provenienti dagli altri campi, a crescere nell’animo dei tifosi, e forse anche dei rosanero in campo è il rammarico, intensificato dalla sensazione di assoluta impotenza offensiva espressa. Nulla di che, ma con le veloci ripartenze, rese più insidiose dall’entrate (al 62’ per Morra) del dinamico Kanoutè, a dare la sensazione, seppur vaga, di potere sbloccare la partita è semmai proprio la compagine di Grassadonia. Il finale, come detto, è la parte più adrenalinica di un match il cui risultato di 0-0 è quello più ovvio, con il Palermo (che rosicchia un punto al Frosinone) adesso appaiato al terzo posto dal Bari, unica tra le squadre di alta classifica ad avere approfittato della generale frenate delle antagoniste.

