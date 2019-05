Richiesta rigettata

Palermo, niente playoff, richiesta rigettata

La corte federale d'appello non ha accolto la richiesta d'urgenza presentata dal Palermo per ottenere la sospensione dei playoff di Serie B.

16/05/2019

La corte federale d’appello, presieduta da Sergio Santoro, non ha accolto la richiesta d’urgenza presentata dal Palermo per ottenere la sospensione dei playoff di Serie B, che dunque partiranno regolarmente nella serata di venerdì 17 maggio con i match del turno preliminare. La notizia è arrivata poco prima delle 19.00, mentre alle 19.03 la Figc ha pubblicato il comunicato con il dispositivo della corte d’appello federale. L’ordinanza fissa la discussione di merito dell’appello per il 23 maggio 2019, alle ore 14.30.

Per il Palermo, in attesa di una sentenza con cui spera di evitare la retrocessione in C, svaniscono probabilmente le speranze di giocarsi ai playoff la promozione in Serie A e si fanno poco incoraggianti le prospettive per il verdetto d’appello, sebbene la corte d’appello sostiene che l‘inizio dei playoff non impedirebbe alla lega di Serie B di annullare le partite eventualmente disputate e ridefinire la lista delle partecipanti in caso di accoglimento dell’appello presentato dal Palermo.

