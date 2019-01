Palermo, nubi e misteri sulla proprietà inglese

nuova proprietÓ

Palermo, nubi e misteri sulla proprietÓ inglese

Ancora nubi, ancora tanti punti interrogativi sulla nuova proprietÓ inglese del Palermo Calcio. La sport Capital di Richardson non ha ancora portato investitori.

Ancora nubi, ancora tanti punti interrogativi sulla nuova proprietà inglese del Palermo Calcio. La sport Capital di Richardson non ha ancora portato investitori. Sono state piazzate nuove azioni sul mercato con un aumento di capitale a 124 mila euro che però rappresentano spiccioli, per una società di calcio. Ecco perchè si cercano nuovi investitori sul mercato per poter arrivare all’annunciato aumento di capitale di 20 milioni di euro. Il prossimo passo sarà la fusione della Sport Capital di Treacy con l’altra Sport Capital Group di Richardson ma non ha senso parlare di un vero e proprio closing in mancanza di fondi ancora da reperire.

Non c’è traccia nemmeno del rientro del credito vantato nei confronti di Alyssa, la società che ha ancora la proprietà del marchio rosanero e che deve alle casse del Palermo 22,8 milioni di euro. Una somma che dovrà rientrare nel più breve tempo possibile.

E, intanto, inizia un calciomercato che si prevede “al verde”, senza grossi movimenti, probabile al momento solo qualche cessione.

