Palermo, nuove speranze di serie A

Pubblicata il: 10/08/2018

Speranze rosanero. Il Collegio di Garanzia dello Sport chiede la riformulazione delle sanzioni a carico del Frosinone in merito alla gara di ritorno dei play off di Serie B contro il Palermo. È l’effetto della sentenza emessa dal Collegio, presieduto da Mario Sanino, che oggi ha discusso l’istanza presentata dal club siciliano, rigettando la parte di ricorso in cui si chiedeva lo 0-3 a tavolino.

I giudici chiedono alla Corte sportiva d’appello della Figc, presieduta da Piero Sandulli, di riunirsi «in diversa composizione» e «ad uniformarsi - si legge nel comunicato - nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva», «ritenendo - prosegue la nota dei giudici - non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla Csa Figc rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione».

La sanzione inflitta dalla Csa al club ciociaro è un’ammenda di 25.000 euro, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori a causa del comportamento dei suoi sostenitori.

