Palermo, oggi il primo giorno del giudizio

Il Palermo spera nella FIGC per tornare a galla.

Il Palermo spera nella FIGC per tornare a galla. il consiglio federale si riunirà oggi alle 11,30 a Roma, ma sarà al termine di esso (dopo aver incardinato il tema del caso Palermo) che una camera di consiglio entrerà nel merito della richiesta di sospensione e dovrà prendere di conseguenza una decisione.

Le voci sono discordanti e la riunione promette scintille, vista la presenza in Consiglio Federale proprio di Claudio Lotito (co-proprietario della Salernitana) e di Mauro Balata, presidente di Serie B, mentre al fianco dei giocatori, così come annunciato da Alberto Pomini nella conferenza stampa di tutti i giocatori, ci sarà l’Assocalciatori guidata da Damiano Tommasi.

Albanese, presidente del Palermo, promette però battaglia: “I nostri passi li abbiamo compiuti, adesso dobbiamo aspettare i verdetti. Abbiamo depositato anche le documentazioni sul saldo di parte dei creditori e l’evidenza fondi per dimostrare che la nuova società è in grado di sostenere le spese per un eventuale campionato di serie A”.

