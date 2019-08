prima amichevole

Palermo, oggi la prima amichevole

Termina anche il quinto giorno di allenamenti per il Palermo, che nel ritiro di Petralia Sottana...

16/08/2019

Termina anche il quinto giorno di allenamenti per il Palermo, che nel ritiro di Petralia Sottana è sceso ieri in campo nel pomeriggio alla vigilia della prima amichevole stagionale contro la Supergiovane Castelbuono in programma oggi.

Per i rosanero esercitazioni tecniche col pallone, con lavoro a bordocampo per Santana e Mauri, mentre Marong ha proseguito il lavoro differenziato con una corsa a parte. A conclusione di seduta una breve partitella, finita 1-1 con reti di Ricciardo e Langella.

Ecco gli schieramenti della partitella (8 contro 9):

A) Pelagotti; Doda, Accardi, Vaccaro; Langella, Martin, Martinelli; Ricciardo

B) Fallani; Peretti, Dellafiore, Lancini; Kraja, Mendola, Corsino; Rizzo Pinna, Ferrante

