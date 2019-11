probabile formazione

Palermo, oggi rosanero di scena fuori casa contro la Palmese. Pergolizzi cambia formazione

Probabile formazione, Pergolizzi dovrebbe confermare il 4-3-3.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/11/2019 - 11:16:59 Letto 369 volte

A Palmi contro la Palmese ultima in classifica oggi il Palermo ha un solo imperativo: quello di tornare alla vittoria. Pergolizzi in conferenza stampa è stato chiaro: nessuna paura, servirà una prova autoritaria. La sconfitta di domenica scorsa con il Savoia non ha creato danni alla classifica, rosanero che hanno sempre nove punti di vantaggio sulle seconde ma oggi dovrà dimostrare che il k.o. contro i campani è stato solo un incidente di percorso e nulla più. Fronte formazioni, Pergolizzi dovrebbe confermare il 4-3-3. In porta Fallani andrà a sostituire Pelagotti, con Felici che si accomoderà in panchina dando spazio al tridente Santana-Ricciardo-Lucera. A centrocampo, turno di riposo per Kraja, con Langella che sarà impiegato dal 1′.

La difesa sarà a 4 con Accardi, Lancini, Crivello e Vaccaro anche se è stata più volte provata la difesa a tre per via delle piccole dimensioni del campo di Palmi. Questa, però, sembra una soluzione che Pergolizzi potrebbe attuare a gara in corso e non dall’inizio. Fischio d’inizio alle 14,30 alo stadio Lopresti di Palmi, circa duecento tifosi rosanero al seguito.

