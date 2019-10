Palermo, oggi sfida a Nola. Sforzini in attacco

Nola-Palermo

Il Palermo oggi alle 14,30 sul campo del Nola proverà a continuare la striscia positiva di vittorie consecutive.

Continuare a vincere. Il Palermo oggi alle 14,30 sul campo del Nola proverà a continuare la striscia positiva di vittorie consecutive.

Se i rosa dovessero vincere anche oggi sarebbero nove le vittorie di fila nel girone I della serie D. Qualche dubbio di formazione per Rosario Pergolizzi: Il Palermo di Nola potrebbe essere “rivoluzionario”, considerato che nelle otto partite precedenti il tecnico ha cambiato pochissimo. Alla fine, nonostante le premesse di una settimana complicata, il reparto meno condizionato sarà la difesa. I cambi riguarderanno il centrocampo con Martinelli quasi certamente in panchina e l’attacco con Sforzini che potrebbe giocare al posto di Ricciardo. In difesa Lancini ha recuperato, l’unico in dubbio è Doda che se non dovesse farcela potrebbe essere sostituito da Peretti. In zona mediana Ambro al posto di Martinelli, poi spazio a Martin e Kraja. In avanti potrebbero esserci novità con Sforzini in campo al posto di Ricciardo, poi conferme per Felici e Santana. A Nola circa 250 tifosi rosanero, fischio d’inizio alle 14,30.

