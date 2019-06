iscrizione Serie B

Palermo, ore cruciali per l'iscrizione

Al Palermo tra iscrizione, fidejussione e saldi di stipendi dei giocatori, serviranno circa 14 milioni di euro.

Obiettivo numero uno, iscrizione al prossimo campionato di serie B. Oggi si è riunita l’assemblea dei soci del Palermo per deliberare l’immissione dei capitali necessari all’iscrizione per il prossimo campionato. La scadenza per sbrigare tutte le pratiche è fissata a giorno 24 giugno.

Al Palermo tra iscrizione, fidejussione e saldi di stipendi dei giocatori, serviranno circa 14 milioni di euro. Si attende poi il pieno riconoscimento della Figc, che sta valutando i nuovi proprietari secondo i criteri di onorabilità e solidità finanziaria, mentre ha già approvato la composizione del CdA. Insomma saranno due settimane infuocate per il futuro del Palermo Calcio.

In tutto questo il mercato dei rosanero è ancora fermo, come ha detto il direttore generale Lucchesi se ne parlerà da giorno 25.

Anche l’altra siciliana di serie B, il Trapani, lavora per l’iscrizione al prossimo campionato. De Simone ha smentito qualsiasi accordo con Giorgio Heller e ha aperto una vera e propria asta per vendere la maggioranza delle quote del Trapani calcio. C’è però poco tempo, perché servono soldi e subito per l’iscrizione. Insomma dopo la gioia della promozione in B, i tifosi granata sono adesso preoccupati e attendono buone notizie sulla cessione del club. Anche per il Trapani sono ore cruciali.

