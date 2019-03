Palermo, pagati gli stipendi

pagamenti degli stipendi

L'amministratore delegato del Palermo Daniela De Angeli ha annunciato il pagamento di parte delle spettanze che il club di viale del Fante deve saldare entro lunedì per scongiurare la penalizzazione in classifica.

"La mensilità di gennaio è già stata pagata mediante l'incasso di crediti commerciali. Il saldo verrà pagato nella giornata di lunedì mediante l'incasso di parte del residuo credito ex Alyssa”. Così l'amministratore delegato del Palermo Daniela De Angeli ha annunciato il pagamento di parte delle spettanze che il club di viale del Fante deve saldare entro lunedì per scongiurare la penalizzazione in classifica. Ma in realtà i pagamenti degli stipendi sono legati alla famiglia Zamparini che ha quindi contribuito a saldare le spettanze e a salvare il club da una penalizzazione in classifica.

Palermo che quindi può preparare in maniera serena il match di domani al Barbera contro il Carpi. Serve una vittoria alla compagine rosanero per consolidare il secondo posto in classifica e mettere pressione al Brescia.

Stellone dovrebbe scegliere questi uomini: Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Trajkovski, Murawski Jajalo, Falletti; Puscas, Nestorovski.

