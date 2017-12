calcio

Palermo, pari a Cesena per 1-1

Il Palermo pareggia 1-1 a Cesena, rosanero ancora primi in classifica ma con due punti di vantaggio sul Frosinone.

di Marco Gullą | Pubblicata il: 21/12/2017 - 23:35:24 Letto 480 volte

Tedino non cambia nulla e manda in campo la stessa squadra che ha piegato la Ternana. Vantaggio meritato per i rosanero al 10’: azione sulla sinistra di Aleesami che salta Donkor, crossa al limite dove Trajkovski tutto solo calcia di prima intenzione e batte Fulignati. Dopo un dominio rosanero però arriva il pari del Cesena: zampata bianconera con Jallow che risolve una mischia in area sugli sviluppi del corner calciando con l'esterno destro che rimbalza prima sulla traversa e poi entra in porta, 1-1. Nella ripresa si abbassano i ritmi, la gara non decolla, il Palermo stenta e alla fine finisce in parità.

