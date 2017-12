calcio

Palermo, pari interno con il Venezia

Finisce 0-0 al Barbera tra Palermo e Venezia.

di Marco Gullą | Pubblicata il: 02/12/2017 - 22:27:39 Letto 518 volte

Finisce 0-0 al Barbera tra Palermo e Venezia.

Gara difficile e insidiosa, il Palermo non è riuscito a vincere una partita che ha comunque dominato. Tedino non mette in campo Nestorovski che ha qualche problema fisico. Primo tempo senza grandissime emozioni, i rosanero cercano spesso la giocata di Coronado che però non riesce mai a rendersi pericoloso, Venezia invece attento e diligente in difesa. Le due squadre sfruttano male gli esterni, ne nasce un primo tempo davvero abulico e senza grandi emozioni. Nella ripresa il copione è sempre lo stesso, è il Palermo a fare la partita, il Venezia si difende e cerca le ripartenze. Rosanero che sfiorano la rete con un bel tiro dalla distanza di Jajalo, palla di poco a lato. Venezia molto solido in difesa, Palermo che cerca spesso il tiro dalla distanza. Nel finale espulso Domizzi per doppio giallo. Non cambia nulla, finisce 0-0.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!