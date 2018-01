calcio

Palermo, parla Tedino, ecco cosa dice

Il tecnico del Palermo, Bruno Tedino, traccia un bilancio della prima parte di campionato dei rosanero...

07/01/2018

Il tecnico del Palermo, Bruno Tedino, traccia un bilancio della prima parte di campionato dei rosanero: “La nostra soddisfazione è di aver creato questo gruppo, con questa mentalità. Magari migliorabile, ma davvero di valore sotto l’aspetto morale. Si sono resi conto di poter dare ancora qualcosa alla città.

Mi piace molto la compattezza ed il modo dei ragazzi di intendere il gruppo: parliamo di un gruppo nato dalle macerie, ma che sta vivendo un momento di grande autostima. E per tenerla alta servono risultati.

Noi continueremo a mettere il grande impegno che abbiamo messo finora per riportarla in una categoria prestigiosa.

Voti? Non sono io che devo darmeli. Se il voto fosse alto sarei presuntuoso, se fosse basso non sarebbe giusto. Il voto semmai lo darei a tutto l’ambiente, cioè lo staff tecnico, dirigenziale, medico, i magazzinieri… ognuno porta il suo mattoncino, anche se è la squadra che va in campo. Certamente il voto può migliorare, ma penso che il Palermo un 8 in pagella lo meriti. La squadra sa di essere forte e alle volte è superficiale, si compiace un po’ troppo, mentre è nelle difficoltà che riesce a fare qualcosa di eclatante e di speciale”.

