nuovo sponsor

Palermo, per due gare Unieuro nuovo sponsor sulle maglie

Il Palermo ha annunciato che Unieuro sarà sponsor di maglia del club rosanero per le prossime due partite di campionato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2019 - 17:00:57 Letto 356 volte

Il Palermo ha annunciato che Unieuro sarà sponsor di maglia del club rosanero per le prossime due partite di campionato: Palermo-Carpi (domenica 17 marzo alle 15) e Cosenza-Palermo (sabato 30 marzo alle 15). «La collaborazione con il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia - si legge su una nota del club - è stata siglata in sinergia con Damir, partner commerciale dell’U.S. Città di Palermo».

«Nel segno della vicinanza al territorio siciliano e alla comunità del Capoluogo - ha dichiarato Marco Titi, direttore marketing di Unieuro - siamo stati i primi ad aderire al progetto di sostegno e rilancio del Palermo sulle cui maglie campeggerà il logo «Batte. Forte. Sempre» in concomitanza con la campagna di comunicazione dei negozi che abbiamo appena acquisito in Sicilia».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!