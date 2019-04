cessione palermo

Palermo, possibile svolta per la cessione societaria

I legali di York Capital e del Palermo si tengono in contatto da un mese ma tra mercoledì e giovedì hanno accelerato l’operazione.

Forse la svolta. Si sono intensificati nelle ultime ore i contatti tra York Capital e il Palermo e fra pochi giorni potrebbero concretizzarsi in una manifestazione di interesse per l’acquisto delle quote. Le tempistiche, però, sono ancora tutte da definire. Nel giro di una settimana (forse due) potrebbe arrivare la prima offerta ufficiale poi si lavorerà all’accordo tra le due parti. Zamparini ha tutto l’interesse a “favorire” l’operazione così da poter fugare tutti i dubbi sulla sua presenza all’interno del club rosanero.

I legali di York Capital e del Palermo si tengono in contatto da un mese ma tra mercoledì e giovedì hanno accelerato l’operazione che non sembra più legata a una promozione immediata in Serie A.

