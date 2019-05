sport e Beneficenza

Palermo, presentata la ''12 Ore Benefica di Minibasket'', sarà la festa dei bambini

La ''12 Ore Benefica di Minibasket'', sabato 25 maggio vedrà l'invasione giocosa di bambini e associazioni nella centralissima Piazza Ruggero Settimo, per l'intera giornata.

Duecentocinquanta mini-atleti, dodici società sportive e due campi d’eccezione allestiti proprio davanti al suggestivo Teatro Politeama. È stata presentata questa mattina a Palazzo delle Aquile la ‘12 Ore Benefica di Minibasket’, che sabato 25 maggio vedrà l’invasione giocosa di bambini e associazioni nella centralissima Piazza Ruggero Settimo, per l’intera giornata.

Alla presenza dell’Assessore Comunale al Bilancio Roberto D’Agostino, degli sponsor e dell’associazione Laboratorio Zen Insieme, alla quale sarà devoluto l’intero ricavato della manifestazione, è stato presentato il programma e l’allestimento che vedrà la piazza cambiare volto e trasformarsi in un vero e proprio impianto sportivo dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni.

“A settembre sembravamo dei pazzi a provare ad organizzare questo evento, fissando anche la data del 25 maggio con ben 8 mesi d’anticipo – ammette il presidente di Palermo Basket, organizzatrice della manifestazione, Francesco Lima -. Eppure ci siamo, non potremmo essere più felici di avere al nostro fianco realtà importanti a livello sportivo e commerciale, così come siamo rimasti colpiti positivamente dall’accoglienza che ha avuto questa ’12 Ore’, con tutte le iscrizioni pervenute.”

Non solo basket, impreziosito dalla partecipazione della prima squadra e della giovanile de ‘I Ragazzi di Panormus’ con il wheelchair, all’interno del fitto programma di eventi: ci saranno anche esibizioni sportive curate da Malù Fitness con le arti marziali e balli africani promossi dall’Associazione Camminiamo Insieme, da anni attiva sul fronte dell’accoglienza e dell’inclusione sociale. Sarà l’intrattenimento di Radio Action a scandire i diversi momenti della giornata, finalizzata non solo al divertimento di bambini e famiglie, ma soprattutto alla solidarietà.

“Siamo felici di partecipare anche con una nostra delegazione di bambini, che potranno così avvicinarsi al basket e soprattutto passare una giornata felice insieme – le parole della coordinatrice di Laboratorio Zen Insieme, Mariangela Di Gangi -. Abbiamo interamente sposato la volontà da parte degli organizzatori di includere anche le periferie in un contesto diverso. La nostra è una storia che va’ avanti da oltre 30 anni in quartiere complesso, che ha fatto dello sport lo strumento principale di coesione sociale. Per questo motivo non potremmo essere più felici di far parte di questa ’12 Ore’.”

Main sponsor della manifestazione sarà Lidl Italia, colosso della Grande Distribuzione, con oltre 620 punti vendita, che occupano più di 15.000 collaboratori, e leader per la vendita di prodotti made in Italy con l'80% dell’intero assortimento.

