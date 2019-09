calciomercato

Palermo, preso anche Ficarrotta

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/09/2019 - 15:56:37 Letto 367 volte

Il Palermo chiude per Luca Ficarrotta. L’attaccante del Marsala è ormai a un passo dall’arrivo in rosanero. Il giocatore palermitano ha subito accettato la proposta rosanero, e la sua volontà è stata decisiva per arrivare alla corte di Pergolizzi.

Dopo l’ottima prestazione di domenica scorsa, Ficarrotta ha impressionato il tecnico rosanero e il Palermo si è subito attivato per strapparlo al Marsala. Dopo la resistenza iniziale, il club di Cottone si è ormai rassegnato all’addio dell’esterno d’attacco.

Le due squadre hanno limato gli ultimi dettagli e ormai non ci sono più dubbi: Ficarrotta sarà un nuovo giocatore del Palermo.

