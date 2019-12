Calciomercato

Palermo, preso Silipo e ora Floriano

Ufficiale preso Silipo. Il Palermo adesso accelera anche per Floriano.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/12/2019 - 19:20:53 Letto 356 volte

Ufficiale preso Silipo. Il Palermo adesso accelera anche per Floriano. Il club rosanero sta stringendo i tempi per aggiudicarsi l’esterno offensivo del Bari. Il giocatore gradisce la destinazione e ha dato la sua disponibilità a trattare con la società rosa. Anche il Bari ha dato l’ok alla rescissione del calciatore che sarebbe quindi poi libero di accasarsi al Palermo. Pergolizzi da tempo ha dato il suo ok alla trattativa e adesso spetta a Castagnini dare una svolta all’affare. Floriano però da regolamento potrebbe essere disponibile a giocare in campionato in Serie D solo dall’8 gennaio in poi, l’ultima partita disputata col Bari in Serie C, infatti, risale all’8 dicembre, contro il Potenza.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!