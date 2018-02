Amarcord Palermo

Palermo: quando Foggia fa rima con le lacrime della stagione 88/89

Per i tifosi rosanero, indimenticabile l'amaro 1-1 contro il Foggia della stagione 1988/89 che infranse i sogni di promozione in B

di Alfredo Minutoli | Pubblicata il: 09/02/2018

Sarebbe stato il coronamento di un sogno magnifico, dal forte sapore di riscatto se, al fischio finale dell’arbitro Scaramuzza di Mestre, il Palermo di Giorgio Rumignani avesse centrato il doppio salto dalla C2 alla B. Avversario il Foggia di Pino Caramanno, l’allenatore originario di Piana degli Albanesi che, nonostante appena un anno prima avesse condotto Santino Nuccio e compagni verso una promozione a suon di record, tra lo stupore generale non venne confermato alla guida della squadra, perché, si disse, ritenuto inadeguato dall’allora ds Peccenini . L’esodo dei tifosi rosanero verso il Provinciale di Trapani (la Favorita era in fase di ristrutturazione in vista dei mondiali del 90’), quel caldo inizio d’estate (era il 4 giugno e si giocava l’ultima giornata della stagione 1988/89 del campionato di serie C1) di trent’anni fa cominciò presto; sciarpette e bandiere d’ordinanza e via, a bordo di auto, pulman e pulmini, percorrendo fieri e pieni di speranza quei cento chilometri che dividono il capoluogo siciliano dalla “città dei due mari”, pronti come mai a riempire in ogni ordine di posto gli spalti dello stadio. E per la gioia di chi non potè assistere di presenza alla partita, ci pensò la rai a trasmettere in diretta tv quello che, per passione e trasporto popolare, fu giusto definire quale vero e proprio evento sportivo. Un’enfasi esponenzialmente intensificata dalla recente quanto traumatica radiazione che, appena due anni prima (era il 1986) vide il Palermo sparire dalla mappa del calcio italiano causa fallimento, per un’onta che non poteva essere cancellata dalla sola riconquista della C1. Vincere contro il Foggia (avanti di due punti e secondo dietro il Cagliari, già promosso e battuto dai rossoneri nel turno precedente) due volte di fila: questo il percorso da compiere per tornare in paradiso; la prima, per appaiarlo in classifica, la seconda nello spareggio in gara secca per ottenere la promozione. L’inizio fu dei migliori, dato che, al 18’, lo schiaffo di Coppola a Di Carlo costa al pugliese l’espulsione diretta. Lo stadio è una bolgia, i tifosi credono fortemente nel miracolo ma, tra i due Nuccio in campo, quello che bucherà la rete, gelando il Provinciale e mandando in estasi i 200 foggiani presenti, non sarà Santino bensì l’ex Barone, Onofrio ‘Nuccio’ Barone, con una beffarda punizione dalla lunga distanza che uccella l’incredulo Taglialatela. Da quel momento, rabbioso e forte della superiorità numerica, il Palermo cercherà costantemente la via del pareggio, che giunge, ad un quarto d’ora dalla fine, grazie al gol del bomber Gaetano Auteri. Purtoppo, l’assedio finale, reso amaro dalla miracolosa parata dell’estremo ospite Genovese, per il Palermo non frutta l’agognato sorpasso. Assieme al Cagliari, è il Foggia con i suoi tifosi in delirio a tornare in B. Fanno onore al provato ma sportivo pubblico palermitano, gli applausi a scena aperta riservati a tutti i protagonisti della contesa (compresi Caramanno e il palermitano Barone, che con gli occhi umidi e il capo chino per avere condannato la squadra della sua città non se la sentì di festeggiare). Per la promozione bisognerà attendere ancora qualche anno (nella stagione 1990/91, quando a tagliare il traguardo fu il Palermo di Enzo Ferrari).

