Palermo, recuperato Nestorovski

Il Palermo è tornato in campo ieri pomeriggio per riprendere la preparazione in vista dell’inizio del girone di ritorno di Serie B.

Il Palermo è tornato in campo ieri pomeriggio per riprendere la preparazione in vista dell’inizio del girone di ritorno che venerdì vedrà i rosanero impegnati in casa al Barbera, alle 21 contro la Salernitana.

L’allenatore Roberto Stellone ritrova Antonio Mazzotta, Ilija Nestorovski e Slobodan Rajkovic che sono tornati a lavorare regolarmente in gruppo dopo avere recuperato dai rispettivi infortuni muscolari.

Ancora indisponibile, invece, Haitam Aleesami che ha alternato il lavoro atletico a quello con i fisioterapisti così come hanno fatto anche Fabrizio Alastra e Simone Lo Faso.

La squadra, al ritorno in campo dopo un giorno di riposo, ha sostenuto un lavoro atletico in campo, poi esercitazioni sul possesso palla e una partita in una porzione ridotta del terreno di gioco per chiudere la seduta di allenamento.

Domani il Palermo tornerà a lavorare a porte chiuse a Boccadifalco

