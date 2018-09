allenamento pomeridiano

Palermo, report della seduta a Boccadifalco

Il Palermo, durante la seduta d'allenamento pomeridiana, ha svolto una partitella con una selezione composta da calciatori della Primavera e dell'Under 17

Il Palermo, durante la seduta d’allenamento pomeridiana, ha svolto una partitella con una selezione composta da calciatori della Primavera e dell’Under 17.

Un buon modo per tenere caldo il motore in vista della terza gara di campionato, contro il Foggia, in programma il 16 settembre alle ore 21.

Dopo tanto lavoro tecnico-tattico, dunque,Tedino ha voluto provare gli schemi in partita. Oltre ai quattro nazionali assenti, non hanno svolto la seduta nemmeno Ivaylo Chochev, per lui solita riatletizzazione e lavoro differenziato, e Andrea Rispoli che si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti.

