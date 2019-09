abbonamenti

Palermo, riapre la campagna abbonamenti

A partire dal 10 e fino al 18 settembre sarà ancora la possibile sottoscrivere l'abbonamento con una grossa novità.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2019 - 13:56:55 Letto 375 volte

“Una gioia condividere la prima vittoria in casa di questo nuovo corso con un pubblico così bello e numeroso”: all’indomani dei primi tre punti casalinghi del Palermo, contro il San Tommaso, sono queste le parole del presidente Dario Mirri, che continua: “Sono felice per il risultato ma ancor di più sono felice di aver visto attorno a me tutto l’entusiasmo che abbiamo ritrovato e che ci mancava da anni. Si è rinnovato un meccanismo virtuoso che ha rimesso al centro tutti i valori positivi che vogliamo portare avanti. Una prova significativa e lampante sono stati gli applausi del nostro pubblico al gol della squadra avversaria, che è stato un piacere vedere omaggiata alla fine sotto la curva nord dai nostri splendidi tifosi. Un’immagine che ci restituisce lo spirito di questo nuovo percorso condiviso: tutti sempre uniti, anche davanti alle sconfitte, che siano degli avversari o nostre”. Il presidente ha quindi ringraziato gli oltre 7mila tifosi che hanno comprato il biglietto della partita e i 9114 abbonati, annunciando ufficialmente la riapertura della campagna abbonamenti, con una nuova iniziativa: un'occasione imperdibile per battere finalmente ogni record storico di abbonati in serie D.

A partire dal 10 e fino al 18 settembre, ci sarà infatti ancora la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento online sul sito di Vivaticket. Chi lo farà potrà, già dopo due giorni dalla sottoscrizione online, ritirare la tessera fisica nelle postazioni di Sanlorenzo Mercato, ogni giorno dalle 11 alle 19 (dunque, per esempio: gli abbonamenti sottoscritti il martedì sono ritirabili dal giovedì, e così via).

E c’è una novità: chi tra gli abbonati vorrà - e solo se lo vorrà - potrà diventare “ambasciatore” del Palermo con “Porta un’aquila”: se un abbonato “presenta” un amico o parente che si abbona in questa seconda fase, per entrambi verranno garantite le stesse tariffe di quest’anno anche per l’anno prossimo. La condizione è che i due, chi si è già abbonato e chi si abbona adesso, condividano la stessa categoria (un under 18 “porta” un altro under 18, un intero porta un altro intero, una donna porta un’altra donna, etc…). Per usufruire del benefit basterà che il nuovo abbonato sottoscriva l’abbonamento online e al momento del ritiro della tessera porti la fotocopia dell’abbonamento di chi è già abbonato. Così, per entrambi i nominativi, le tariffe di quest’anno saranno valide anche per la prossima stagione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!